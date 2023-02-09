New York Post: в США женщина переехала на машине издевающегося над ее сыном подростка

Жительница острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США, переехала на машине подростка, который якобы издевался над ее сыном. Об этом сообщает New York Post.

По словам обвинителей, 35-летняя Дженнифер Нельсон обнаружила сына на парковке, окруженного вооруженными подростками, которые несколько раз оскорбили его, а затем ограбили. Один из обидчиков пошел на парковку, и женщина последовала за ним. Она разогналась, врезалась в подростка и переехала его. После этого Нельсон дала задний ход и еще раз наехала на мальчика.

Подросток получил множественные переломы таза, шесть сломанных ребер, пробитое легкое и многочисленные синяки и ссадины. Нельсон были предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении, безрассудном поведении, а также в попытке скрыться с места происшествия. Женщину выпустили из-под стражи без залога, она должна вернуться в суд 21 марта.

Ранее сообщалось, что в США женщина похитила автомобиль с годовалым ребенком внутри, попала в аварию и убила его. В полицейском отчете сказано, что в разбитой машине была обнаружена открытая бутылка со спиртным.

