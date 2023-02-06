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19:49, 6 февраля 2023Из жизни

Женщина угнала машину знакомой с ребенком внутри, попала в аварию и убила его

В США женщина похитила машину с сыном приятельницы внутри, устроила аварию и убила его

Кадр: CNN

В США женщина из штата Висконсин похитила автомобиль с годовалым ребенком внутри, попала в аварию и убила его. Об этом сообщает WTMJ-TV.

27 января в Милуоки недалеко от центра города столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, один из которых двигался на большой скорости. За рулем была 31-летняя женщина, а на полу у заднего сиденья в детском кресле спасатели обнаружили мальчика. Ребенок находился в сознании и плакал. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался через два часа. Женщина, которая устроила аварию, также была госпитализирована.

Вскоре выяснилось, что она угнала автомобиль с ребенком внутри недалеко от места столкновения. Как рассказала мать погибшего изданию Milwaukee Journal Sentinel, угонщицей была ее знакомая, которая находилась на заднем сиденье автомобиля. «Мы с двоюродной сестрой относили в дом ее кошку… И вдруг она прыгнула за руль и уехала с моим ребенком. Я набрала ей и сказал, что на машину мне плевать, я просто хочу вернуть сына», — вспоминает женщина, добавив, что не знает причин, по которым приятельница решила угнать ее автомобиль.

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Злоумышленница арестована, но до сих пор находится в больнице. В полицейском отчете сказано, что в разбитой машине была обнаружена открытая бутылка со спиртным. В день смерти мальчику, которого звали Зарион Робинсон, исполнился год и один месяц.

Ранее сообщалось, что в пригороде австралийского Мельбурна мужчина угнал машину со спящим на заднем сиденье ребенком. Вскоре он заметил мальчика, вынес его из автомобиля и оставил на обочине дороги.

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Никита Савин
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