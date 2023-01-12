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16:12, 12 января 2023Из жизни

Мужчина угнал автомобиль со спящим двухлетним мальчиком в салоне

7 News: в Австралии мужчина угнал автомобиль с ребенком в салоне и оставил его на обочине

Фото: Edgar Su / Reuters

В пригороде Мельбурна, Австралия, мужчина угнал машину, не заметив спящего на заднем сиденье ребенка. Об этом сообщает 7 News.

Инцидент произошел еще 8 декабря. Владелец автомобиля припарковался у магазина, чтобы купить мороженое себе и двухлетнему сыну. Ребенок спал, поэтому отец решил оставить его в салоне и не блокировать машину.

Спустя несколько минут за руль автомобиля сел неизвестный мужчина. Он угнал автомобиль вместе с ребенком. Угонщик проехал около 350 метров, когда заметил мальчика. Он открыл дверь, положил ребенка на обочину и скрылся.

Прохожие обнаружили напуганного мальчика у дороги в одном подгузнике и обратились в полицию. По словам сотрудников правоохранительных органов, ребенок не пострадал, но был потрясен произошедшим. «Было 30 градусов по Цельсию, много машин и интенсивное движение. Страшно подумать, что могло произойти», — говорит полицейский.

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Через два дня угонщика и его сообщника удалось найти и арестовать. Преступники согласились сотрудничать со следствием, ведется дальнейшее расследование. Правоохранительные органы не будут выдвигать обвинения против отца за то, что он оставил ребенка без присмотра. «Это серьезный вопрос, и мы не хотим пристыдить жертву или обвинить ее, но очевидно, что в будущем необходимо быть более внимательным», — отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал семейный автомобиль, не заметив, что на заднем сиденье находится двухлетняя девочка. Инцидент произошел в Великобритании, когда родители ребенка припарковали семейный автомобиль у дома родственника.

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Алиса Удовик
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