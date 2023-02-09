Названы лучшие места России для романтического отдыха

Санкт-Петербург и Калининград названы лучшими местами России для романтического отдыха

Россиянам, планирующим романтическое путешествие, назвали популярные города страны, где можно отдохнуть вдвоем в феврале. Список таких мест публикуют «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Одним из наиболее подходящих направлений для поездки на 14 февраля стал Санкт-Петербург, который нередко называют романтической столицей России. «Город, в котором на улицах читают стихи, а за каждым углом можно найти небольшой винный бар с живой музыкой, — говорится в публикации. — Кроме того, для желающих насладиться атмосферой города доступны заснеженные вереницы старых зданий и уютные набережные каналов».

Второе место в списке самых востребованных мест для романтического отдыха в феврале занял Калининград. В городе сохранилось множество старинных зданий, включая Кафедральный собор на острове Канта. Здесь часто проходят концерты органной музыки, которые признаны одними из лучших во всей Европе.

Далее в рейтинге следуют Сочи, Нижний Новгород и Мурманск. По статистике, дешевле всего туристам обойдется ночь в гостиницах Калининграда и Нижнего Новгорода (от 1,5 тысячи рублей), отдых в Мурманске и Санкт-Петербурге обойдется от 1,8 тысячи. Наиболее дорогой вариант проживания — в Сочи (около двух тысяч рублей в сутки).

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Якутия» ко дню 100-летия гражданской авиации запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране. Акция стартовала 9 февраля. В этот день пассажиры смогут приобрести билеты по 100 рублей.