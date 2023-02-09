Названы лучшие розовые вина России

Роскачество признало «Цвайгельт-Красностоп» лучшим российским сухим розовым вином

Роскачество проверило розовые вина в России и назвало лучшие, среди сухих лидером стал «Цвайгельт-Красностоп. Шато Тамань», сказано на сайте организации.

Также в тройке — «Мерло Зинфандель Кюве. Мысхако» и «ЗБ вайн Розе. Золотая Балка». Лучшими полусухими розовыми винами признаны «Розе Каберне Совиньон Фанагории», «Розе Саперави Фанагории» и «Авторское. Каберне Совиньон Фанагории». «Шато Пино. Эксклюзив. Пино Нуар/Пино Гри» названо лучшим полусладким.

На втором месте — «Буссо. Инкерман» за 269,9 рубля. «Выбирайте розовые вина максимально близкого года урожая. Наиболее высокие оценки в исследовании "Винный гид России" получили вина 2021 года урожая, которые сейчас представлены на полках магазинов», — отметили эксперты.

Производство вина в России в январе выросло почти в полтора раза (на 45,9 процента, до 1,6 миллиона декалитров) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство шампанского тоже значительно увеличилось — на 35,9 процента, до 827,5 тысячи декалитров.