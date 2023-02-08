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09:55, 8 февраля 2023Экономика

В России почти в полтора раза выросло производство вина

Росалкогольрегулирование: производство вина в России выросло на 45,9 процента

Фото: unsplash

Производство вина в России в январе выросло почти в полтора раза (на 45,9 процента, до 1,6 миллиона дал) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Производство шампанского тоже значительно увеличилось — на 35,9 процента, до 827,5 тысячи дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта выросло на 2,8 процента, до 213,3 тысячи дал, а ликерных вин — на 90,1 процента.

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе увеличилось на 14,1 процента и достигло 12,03 миллиона дал. При этом производство водки упало на 3,5 процента. Производство коньяка выросло на 8 процента, а ликероводочной продукции крепостью до 25 процентов — рухнуло на 99,1 процента.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь онлайн по QR-кодам. План предполагает прохождение подтверждения личности с помощью «Госуслуг», затем получение QR-кода и предъявление его курьеру при доставке товара.

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Платон Щукин
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