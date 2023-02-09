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10:50, 9 февраля 2023Бывший СССР

В МИД заявили об обмене вербальными нотами с Украиной

Дипломат Полищук: Россия и Украина обмениваются вербальными нотами через третьи страны
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия и Украина обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих государствах. Об этом заявил в интервью RTVI директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах», — сказал он.

Полищук напомнил, что 24 февраля 2022 года Украина разорвала дипотношения с Россией в одностороннем порядке. По его словам, в настоящее время российские дипломатические и консульские учреждения в республике и аналогичные украинские представительства в РФ не работают.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что переговоры с нынешней властью Украины не приведут к достижению целей российской специальной военной операции. Как он утверждает, смена руководства республики является единственным возможным условием для возобновления переговорного процесса.

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Кристина Есикова
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