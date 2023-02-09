Focus: санкции США в первую очередь работаю против их экономических партнеров

Германское издание Focus рассказало об обратном эффекте американских санкций. Как отмечается в статье, рестрикции в первую очередь работают против друзей и экономических партнеров США, не оказывая ожидаемого воздействия на противников.

«США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров», — говорится в публикации.

Так, американские ограничения заставляют их разрывать выгодные связи, в том числе с Россией, Китаем, Кубой, Ираном, при этом сотрудничество, к которому принуждают Соединенные Штаты, не всегда оказывается выгодным, считают авторы статьи.

В материале указывается, что возникает санкционная монополия, которая противоречит рыночным механизмам. Например, за неимением альтернативы Германия, Франция и другие страны НАТО вынуждены импортировать определенные товары из США против собственной воли, в первую очередь это дорогой сжиженные газ вместо российского трубопроводного.

Ранее аналитик Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus заявил, что антироссийские санкции Запада потерпели грандиозный провал, они не смогли нанести экономике России значительного вреда.