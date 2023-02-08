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21:49, 8 февраля 2023Мир

В Германии рассказали о грандиозном провале Запада перед Россией

Аналитик Focus Штайнгарт: антироссийские санкции Запада потерпели грандиозный провал

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Антироссийские санкции Запада потерпели грандиозный провал, заявил аналитик Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

Автор пишет, что многочисленные ограничительные меры, принятые западными странами, не смогли нанести экономике России значительного вреда. Он указал на прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который заявил, что российская экономика будет расти быстрее немецкой. В МВФ сделали такой вывод, исходя из того, что российское сырье все равно доходит до западных покупателей, а иностранные товары сложными маршрутами, но поступают в РФ.

Специалист рассказал, что российская финансовая система не рухнула даже после блокировки SWIFT для банков. Он напомнил, что экономику РФ поддерживает поток китайских товаров. Также целый ряд западных фирм не покинули российский рынок и продолжают работать. «На невидимую руку рынка нельзя надеть оковы, что мы и наблюдаем на примере России», — пришел к выводу журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России.

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Марина Совина
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