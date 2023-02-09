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23:20, 9 февраля 2023Экономика

Умер основатель бренда Sela Борис Остроброд

Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд утонул в Латвии

Фото: Эдвард Остроброд

Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд утонул в Латвии. Об этом в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил его двоюродный брат, сооснователь бренда Аркадий Пекаревский.

По его словам, бизнесмен ехал на машине вдоль озера, машина соскользнула в воду и перевернулась.

Сын Остроброда Эдуард подтвердил гибель отца. Он заявил, что причиной смерти стала трагическая случайность на дороге.

Борису Остроброду было 65 лет.

Кузены-предприниматели Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский создали сеть магазинов Sela в 1991 году. Бренд специализировался на пошиве пуховиков, а его название в переводе с иврита означало «скала» — по имени местечка на побережье Мертвого моря, где у бизнесменов была дача.

В 2019 году компания Melon Fashion Group (MFG) выкупила российскую сеть магазинов одежды Sela. Она владеет брендами Befree, Love Republic и Zarina. Изначально Остроброд рассказывал, что речь идет о продаже доли в обмен на привлечение инвесторов. Но в итоге Sela была выкуплена MFG целиком.

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Марина Совина
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