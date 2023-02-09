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08:30, 9 февраля 2023Забота о себе

Испытывающим симптомы похмелья после секса женщинам дали совет

Порноактриса Стоя: ощущение похмелья после секса может быть признаком неудовлетворенности

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет женщинам, испытывающим симптомы похмелья после занятий сексом с мужем. Ее колонку опубликовало издание Slate.

Анонимная женщина написала Стое, что выявила у себя закономерность между интимной близостью и ощущением похмелья после нее. Каждый раз на следующее утро после полового контакта она просыпается сварливая, плаксивая и немного грустная, будто накануне перепила алкоголя. Женщина подчеркнула, что, несмотря на низкое либидо, любит секс и с удовольствием занимается им с мужем примерно раз в месяц. «Мы с супругом оба довольны нашей сексуальной жизнью. Я всегда чувствую себя хорошо после занятий любовью, но на следующий день просыпаюсь сама не своя. Сначала я думала, что просто плохо сплю после секса. Однако, если мы занимаемся им утром, я все равно провожу весь день в "выключенном" настроении», — пожаловалась женщина.

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В ответ на это письмо Стоя предположила, что ощущение похмелья после секса может быть признаком скрытой неудовлетворенности. Она посоветовала женщине проанализировать сексуальное взаимодействие с супругом, чтобы понять, какие критерии близости для нее особенно важны, что ее больше интересует и сильнее всего возбуждает. Затем таким же образом необходимо разобраться в природе возникающего после секса раздражения — что именно заставляет грустить и что напрягает.

Когда вы получите некоторое представление о том, что происходит у вас внутри, найдите время и поговорите с мужем. Дайте ему знать, что с вами происходит. (…) Спросите его, что ему нравится в вашем сексе, а когда начнете чувствовать себя подавленной, замедлитесь и сообщите ему об этом

Джессика СтояПорноактриса

Также порнозвезда предложила женщине обсудить проблему с врачом во время медицинского осмотра и сдать анализы, если их назначат. Если разобраться во внутреннем конфликте самостоятельно трудно, стоит подумать о психотерапии.

Ранее сексолог Трэйси Кокс раскрыла неочевидные плюсы секса без обязательств. По ее мнению, не все отношения должны быть серьезными, и случайные связи могут стать отличным способом снять накопившееся напряжение и получить новый опыт.

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Наталья Обрядина
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