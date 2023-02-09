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18:49, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка c ТНТ рассказала о стыдящихся ее выступлений родителях

Юмористка Мягкова рассказала, что родители стыдятся ее выступлений из-за шуток про секс

Кадр: Телеканал КЛЮЧ / YouTube

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова призналась, что родители стыдятся ее выступлений из-за шуток про секс и мата. Об этом комикесса рассказала в интервью телеканалу «Ключ», видео доступно на YouTube.

Мягкова раскрыла, что родители стесняются смотреть ее выступления, так как в них всегда много шуток про секс, а также может присутствовать нецензурная лексика. «Они же почему стыдятся моих выступлений? Потому что: "А что подумают наши друзья, что наша дочь по телевизору матерится?"» — поделилась юмористка.

По словам продюсера шоу на ТНТ, недавно она рассказала родителям, что мать одной из юмористок из «Женского Stand Up» смотрит все ее выступления, после чего мать Мягковой ей посочувствовала. «Они не могут предположить, что кому-то из родителей не стыдно так же, как им», — добавила комикесса.

Ранее Мягкова пожаловалась на синдром самозванца. Юмористка призналась, что не смогла сдержать слез после того, как билеты на ее концерт быстро раскупили.

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Маргарита Щигарева
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