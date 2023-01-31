Популярная юмористка в слезах пожаловалась на синдром самозванца

Продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» Мягкова пожаловалась на синдром самозванца

Популярная юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на синдром самозванца. В своем Telegram-канале она призналась, что не смогла сдержать слез после того, как билеты на ее концерт быстро раскупили.

«Я сейчас немножко в шоке, что все билеты закончились. Это правда прикольно, я думала, что я вообще нахер не нужна никому. Пойду плакать», — высказалась юмористка. Такой отклик аудитории на ее творчество, по ее словам, сильно расторгал. «Реально, поревела. Синдром самозванца, как он есть. Пойду заново краситься», — написала она.

Позже Мягкова сообщила, что будет продолжать проводить концерты и выразила надежду на то, что билеты на другие ее выступления будут также быстро раскупать. «Кто не успел купить, это только начало. Концерты еще будут. Надеюсь так же будут раскупаться. И не только в Москве, по городам тоже», — пояснила она.

Ранее Мягкова рассказала, что участницы «Женского Stand Up» работают по шесть дней в неделю. После съемок юмористки получают две недели отпуска, добавила продюсер проекта. «И еще параллельно у тебя концерты, и писать это все надо, каждый день в офисе. Шесть дней в неделю в офисе мы пишем», — заявила Мягкова. Она назвала такой режим работы тяжелым.