Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о закулисье программы

Юмористка Мягкова заявила, что участницы «Женского Stand Up» работают шесть дней в неделю

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Закулисье программы комикесса раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

По словам Мягковой, участницы проекта через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большей аудиторией.

После съемок юмористки получают две недели отпуска, добавила продюсер проекта. «И еще параллельно у тебя концерты, и писать это все надо, каждый день в офисе. Шесть дней в неделю в офисе мы пишем», — заявила Мягкова. Она назвала такой режим работы тяжелым.

Ранее второй креативный продюсер «Женского Stand Up» Зоя Яровицына рассказала, что идея проекта принадлежит не ей. Юмористка рассказала, что создать шоу ей с Мягковой предложил генеральный продюсер проекта.