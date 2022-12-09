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18:27, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Российская юмористка раскрыла истоки создания популярного шоу на ТНТ

Продюсер шоу «Женский Stand Up» Яровицына рассказала, что идея проекта принадлежит не ей

Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Популярная российская комикесса, креативный продюсер юмористического шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Зоя Яровицына рассказала, что идея проекта принадлежит не ей. Истоки создания программы она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

«Как появился "Женский Stand Up"? Идея пришла нашему генеральному продюсеру, и он просто предложил нам попробовать это сделать», — пояснила Яровицына. Юмористка отметила, что после этого команда проекта наполнила его согласно своему видению.

«Женский Stand Up» выходит на ТНТ с января 2020 года. Креативные продюсеры шоу, которые также в нем участвуют — Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В каждом выпуске юмористки выступают с монологами. Кроме того, в шоу участвовал комик Павел Залуцкий.

Ранее Ирина Мягкова опровергла предположение о своем уходе из «Женского Stand Up». Юмористка удивилась подобному слуху.

Перед этим Зоя Яровицына также высказалась о конкуренции в «Женском Stand Up». В частности, она заявила, что не соперничает с Мягковой, так как коллега многому научила ее в юморе.

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Маргарита Щигарева
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