Российская юмористка раскрыла истоки создания популярного шоу на ТНТ

Продюсер шоу «Женский Stand Up» Яровицына рассказала, что идея проекта принадлежит не ей

Популярная российская комикесса, креативный продюсер юмористического шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Зоя Яровицына рассказала, что идея проекта принадлежит не ей. Истоки создания программы она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

«Как появился "Женский Stand Up"? Идея пришла нашему генеральному продюсеру, и он просто предложил нам попробовать это сделать», — пояснила Яровицына. Юмористка отметила, что после этого команда проекта наполнила его согласно своему видению.

«Женский Stand Up» выходит на ТНТ с января 2020 года. Креативные продюсеры шоу, которые также в нем участвуют — Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В каждом выпуске юмористки выступают с монологами. Кроме того, в шоу участвовал комик Павел Залуцкий.

Ранее Ирина Мягкова опровергла предположение о своем уходе из «Женского Stand Up». Юмористка удивилась подобному слуху.

Перед этим Зоя Яровицына также высказалась о конкуренции в «Женском Stand Up». В частности, она заявила, что не соперничает с Мягковой, так как коллега многому научила ее в юморе.