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13:20, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский поделился подробностями встречи с Макроном и Шольцем

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Шольцем поставки оружия и санкции против России

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, лидеры обсуждали поставки оружия Киеву и усиление санкций против России. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в ходе встречи были также затронуты вопросы экономической и политической поддержки Украины. Кроме того, добавил он, лидеры обсудили реализацию «формулы мира», которая, по мнению Зеленского, сможет «обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права».

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Алевтина Запольская
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