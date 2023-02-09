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16:29, 9 февраля 2023Культура

В Госдуме прокомментировали назначение нового гендиректора Третьяковки

В Госдуме заявили, что Третьяковка с новым гендиректором будет и дальше радовать

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Госдуме прокомментировали назначение нового гендиректора Третьяковской галереи Елены Проничевой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что с новой главой Третьяковка «будет и дальше радовать» посетителей. Он отметил, что Проничева хорошо зарекомендовала себя в организации свежих громких проектов.

«Сейчас международные проекты будут осложнены тем, что с европейскими странами ситуация понятная, и обмен культурными ценностями прекращен на какое-то время, но искусство существует не только западное. Уверен, будут новые интересные проекты», — сказал Шолохов.

Ранее в четверг, 9 февраля, стало известно, что глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост в связи с окончанием трудового контракта. Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей»

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Евгений Шульгин
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