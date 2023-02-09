Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула свой пост

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Трегулова покинула должность руководителя культурного учреждения в связи с завершением трудового контракта.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей», — сообщили в пресс-службе Минкульта России.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Сообщается, что под руководством Трегуловой в учреждении было организовано множество научных, образовательных и просветительских проектов.

«Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — добавили в пресс-службе.

Ранее Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям.