Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула свой пост
Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.
Трегулова покинула должность руководителя культурного учреждения в связи с завершением трудового контракта.
«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей», — сообщили в пресс-службе Минкульта России.
Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Сообщается, что под руководством Трегуловой в учреждении было организовано множество научных, образовательных и просветительских проектов.
«Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям.