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10:54, 9 февраля 2023Культура

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула свой пост

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Трегулова покинула должность руководителя культурного учреждения в связи с завершением трудового контракта.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей», — сообщили в пресс-службе Минкульта России.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Сообщается, что под руководством Трегуловой в учреждении было организовано множество научных, образовательных и просветительских проектов.

«Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — добавили в пресс-службе.

Ранее Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям.

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Анастасия Астахова
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