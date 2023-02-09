В России отменили концерт «Ночных снайперов»

В Улан-Удэ отменили запланированный на 21 февраля концерт группы «Ночные снайперы»

В России отменили концерт рок-группы «Ночные снайперы», запланированный на 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие должно было состояться на площадке Club 69 в Улан-Удэ. Предполагается, что его отмена связана с позицией вокалистки Дианы Арбениной по поводу присоединения Крыма и специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

В январе сообщалось, что в России отменили три концерта другой рок-группы — ДДТ. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены. Ранее лидер ДДТ неоднократно высказывался против проведения СВО.

ДДТ переносит концерты в третий раз: изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022-й, а затем — на февраль 2023-го.