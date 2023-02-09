Генерал Соболев ответил на обвинения Кадырова в готовности сдаться полякам

Генерал Соболев в ответ на обвинения Кадырова заявил, что не собирается сдаваться полякам

Вооруженные силы России нуждаются в восстановлении, однако «сдаваться полякам» никто не собирается. Об этом в беседе с радиостанцией НСН заявил генерал Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне.

Так он отреагировал на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в готовности сдаться и «проиграть войну». Кадыров заявлял, что всегда ассоциировал слово «генерал» «с гранитной твердостью, железным характером и честной прямотой», но не с позорной и трусливой «покорностью Европе тыловых чиновников».

«Странное, конечно, заявление (Кадырова). Полякам сдаваться никто не собирается. Я бы предпочел с поляками разобраться обычным вооружением. Для этого нужно восстановить наши вооруженные силы, чтобы они были способны это делать», — ответил Кадырову генерал.

Рамзан Кадыров выступал в упреками в адрес Соболева в ответ на его предположения, что Россия не пойдет на столкновение с Польшей, так как это приведет к конфликту со всем блоком НАТО и возможной ядерной войне.