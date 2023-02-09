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22:03, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве переименовали проспект и площадь Победы

В Киеве переименовали проспект и площадь Победы в Брестский проспект и Галицкую площадь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева переименовали проспект и площадь Победы, которые были названы в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне, в Брестский проспект и Галицкую площадь. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевского городского совета.

Всего киевские депутаты переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и СССР, отметил Кличко. «В Киеве продолжается процесс дерусификации», — добавил он.

Проспект Победы получил свое название в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, до этого он назывался Брест-Литовским проспектом. Площадь Победы была переименована в 1952 году, до этого она называлась Галицкой.

Ранее сообщалось, что «Одесский хлебозавод № 4» решил переименовать Потемкинский батон в Гетманский. До этого стало известно, что Киев стал лидером кампании по дерусификации среди городов Украины: с конца февраля 2022 года там сменили 237 топонимов.

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Марина Совина
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