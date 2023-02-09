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14:56, 9 февраля 2023Силовые структуры

В Запорожской области на складе местного бизнесмена обнаружили схрон с оружием

В Запорожской области полиция нашла на складе местного предпринимателя схрон с оружием

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В поселке Веселое Запорожской области полиция обнаружила на территории складских помещений местного бизнесмена схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В тайнике были спрятаны охотничье ружье, более 600 патронов разного калибра, четыре снаряженных магазина, четыре гранаты и семь банок с порохом. Найденное изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли схрон с боеприпасами и флагом Украины в заброшенном гараже в Бердянске. В частности, из гаража изъяли шесть противопехотных мин, гранату Ф-1, 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов к зенитной установке.

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Илона Палей
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