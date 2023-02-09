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08:49, 9 февраля 2023Экономика

В Европе заговорили о риске «войны субсидий»

Politico: страны ЕС не согласны с Францией и ФРГ по вопросу плана зеленых субсидий в ЕС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Вопрос принятия плана по так называемым зеленым субсидиям в Евросоюзе привел к противоречиям между странами блока, причем позиция Франции и Германии отличается от позиции всех прочих государств внутри союза, пишет Politico.

Речь идет о мерах, которые должны стать реакцией на американский Закон по борьбе с инфляцией (The Inflation Reduction Act), который, в том числе, предусматривает выделение значительного пакета помощи зеленой промышленности в США. Брюссель на меры Вашингтона может ответить аналогичным планом, который нацелен на поддержку промышленности в Европе. Обсудить данный вопрос лидеры стран ЕС должны в ходе встречи на текущей неделе.

Об одобрении плана говорят и Берлин, и Париж, но, как утверждает Politico, оставшиеся 25 государств не согласны и предполагают, что две главные экономики блока хотят поддержать собственную промышленность за счет остальных. «Мы готовимся принять потенциально очень далеко идущие меры, которые рискуют превратиться в войну субсидий с США и даже в войну между нами», — сказал чиновник из одной из стран, обеспокоенных позицией Франции и ФРГ.

По его мнению, трансформация правил господдержки в ЕС может оказаться весьма значительной, и делается это без достаточного анализа и слишком быстро. Беспокойство по поводу пересмотра правил выражали Чехия, Венгрия, Латвия, Словакия, Дания, Польша. Опасения объяснялись рисками фрагментации внутреннего рынка, вредной гонки субсидий и ослабления темпов регионального развития.

Ряд стран полагает, что необходим более вдумчивый анализ последствий американского IRA для европейской экономики, который требуется выполнить, прежде чем трансформировать европейские практики. Франция и Германия, как писал Euractiv, в свою очередь еще в конце декабря прошлого года подчеркивали, что Европе необходимо изменить подход к существующим ограничениям по субсидированию компаний в ответ на меры США. Париж анонсировал реакцию на решение Вашингтона осенью 2022 года.

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Платон Щукин
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