Россиянам предложили суперкроссовер за 30 миллионов рублей

Россиянам предложили приобрести суперкроссовер BMW XM за 30 миллионов рублей

Россиянам предложили приобрести суперкроссовер BMW XM за миллионы рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Согласно имеющейся информации, представленная модель является самым мощным внедорожником подразделения М. Так, автомобиль, выпущенный немецкой компанией в 2022 году, имеет плагин-гибридную силовую установку, состав которой включает в себя двигатель объемом 4,4 литра и мощностью около 195 лошадиных сил. Вдобавок в машине присутствует электромотор, выдающий итоговую мощность 686 лошадиных сил. Также утверждается, что транспортное средство способно разгоняться до 100 километров в час за 4,3 секунды.

Данную модель автомобиля можно купить за 30 миллионов рублей в поселке Барвиха, Московская область. «Дизайн — это компиляция материалов высочайшего качества, новых передовых технологий и нетривиальных решений. Чего стоит один потолок с трехмерным эффектом и светодиодной подсветкой», — говорится в описании объявления.

В декабре 2022 года сообщалось, что в России выставили на продажу «золотой» Lamborghini Huracan за 19,5 миллиона рублей. Автор объявления заявлял, что мог бы рассмотреть варианты обмена с доплатами в обе стороны. В то же время он настоятельно попросил потенциальных покупателей не предлагать ему «Жигули».