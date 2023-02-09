Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:06, 9 февраля 2023Из жизни

Женщина нашла на заправке потерянный молодоженами миллион рублей и вернула его

New York Post: американка вернула молодоженам найденные на автомобильной заправке деньги

Кадр: WXYZ

Жительница американского города Уайт-Лейк, штат Мичиган, вернула молодоженам потерянный на заправке пакет с подаренными им 15 тысячами долларов (миллион рублей) и получила взамен новый автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

За год до этого у 65-летней Дайан Гордон сломался автомобиль. С тех пор ей приходилось пять дней в неделю пешком ходить на работу и обратно по пять километров. Однажды она возвращалась домой с работы и увидела перед автомобильной заправкой пакет, в котором оказались 15 тысяч долларов (миллион рублей) и поздравительные открытки на свадьбу.

Материалы по теме:
А как бы поступил Иисус? В США завелся загадочный даритель гигантских чаевых
А как бы поступил Иисус?В США завелся загадочный даритель гигантских чаевых
18 декабря 2013
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Хотя женщина могла купить на эти деньги новую машину, она решила найти владельцев денег и вернуть им пакет. «Меня научили: если это не твое, не бери это», — сказала американка. Она сообщила о находке в полицию, и полицейским удалось разыскать новобрачных.

Жена полицейского, который принял звонок Гордон с сообщением о находке, начала фандрайзинговую кампанию, чтобы отблагодарить женщину. «Будучи женой полицейского, я часто слышу плохие истории, а эта, очевидно, была историей о добром поступке. Я надеялась, что мы сможем помочь ей обзавестись машиной», — пояснила Стейси Коннелл.

В результате ей удалось собрать 71 тысячу долларов (пять миллионов рублей). На эти деньги Коннелл купила для Гордон автомобиль Jeep Compass. Оставшиеся средства будут направлены на оплату автомобильной страховки и починку машины в случае необходимости.

«Я никогда не ожидала ничего подобного. Я счастлива. Я просто делала то, чему меня всегда учили», — призналась Гордон. Теперь она может приезжать, чтобы поболеть за своих внуков во время участия в спортивных соревнованиях, и ей не приходится в холодную погоду ходить пешком на работу. «Моему внуку 13 лет, и он играет в хоккей. А моей внучке 11, и она занимается гимнастикой. Я пока не видела, как она выступает, и очень важно что теперь я смогу приехать и поболеть за нее. Я очень скучаю по ним», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре уборщик станции метрополитена вернул мужчине кошелек с деньгами и документами и отказался от награды. Чтобы вернуть забытый кошелек, он изучил документы, нашел название компании на разрешении на работу и связался с начальником владельца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Польша назвала поражение России смыслом своего существования
Россиянам назвали не требующую оплаты услугу ЖКХ
Немецкие власти раскритиковали после данных о связи США с «Северными потоками»
Очевидцы описали момент взрыва в жилом доме в Новосибирске
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном
Блогерша примерила наряды матери из 90-х годов и восхитила зрителей
Якутский пенсионер пойдет под суд за убийства и изнасилования девочек
Чемпион ОИ из России высказался о требованиях по допуску на международные старты
Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране
Москвичей предупредили об опасной погоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.