Женщина нашла на заправке потерянный молодоженами миллион рублей и вернула его

New York Post: американка вернула молодоженам найденные на автомобильной заправке деньги

Жительница американского города Уайт-Лейк, штат Мичиган, вернула молодоженам потерянный на заправке пакет с подаренными им 15 тысячами долларов (миллион рублей) и получила взамен новый автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

За год до этого у 65-летней Дайан Гордон сломался автомобиль. С тех пор ей приходилось пять дней в неделю пешком ходить на работу и обратно по пять километров. Однажды она возвращалась домой с работы и увидела перед автомобильной заправкой пакет, в котором оказались 15 тысяч долларов (миллион рублей) и поздравительные открытки на свадьбу.

Хотя женщина могла купить на эти деньги новую машину, она решила найти владельцев денег и вернуть им пакет. «Меня научили: если это не твое, не бери это», — сказала американка. Она сообщила о находке в полицию, и полицейским удалось разыскать новобрачных.

Жена полицейского, который принял звонок Гордон с сообщением о находке, начала фандрайзинговую кампанию, чтобы отблагодарить женщину. «Будучи женой полицейского, я часто слышу плохие истории, а эта, очевидно, была историей о добром поступке. Я надеялась, что мы сможем помочь ей обзавестись машиной», — пояснила Стейси Коннелл.

В результате ей удалось собрать 71 тысячу долларов (пять миллионов рублей). На эти деньги Коннелл купила для Гордон автомобиль Jeep Compass. Оставшиеся средства будут направлены на оплату автомобильной страховки и починку машины в случае необходимости.

«Я никогда не ожидала ничего подобного. Я счастлива. Я просто делала то, чему меня всегда учили», — призналась Гордон. Теперь она может приезжать, чтобы поболеть за своих внуков во время участия в спортивных соревнованиях, и ей не приходится в холодную погоду ходить пешком на работу. «Моему внуку 13 лет, и он играет в хоккей. А моей внучке 11, и она занимается гимнастикой. Я пока не видела, как она выступает, и очень важно что теперь я смогу приехать и поболеть за нее. Я очень скучаю по ним», — сказала женщина.

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