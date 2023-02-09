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16:36, 9 февраля 2023Россия

Медведев заявил о наращивании производства российских танков

Медведев заявил, что Россия нарастит производство танков и другой военной техники

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия нарастит производство отечественных танков и другой военной техники. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании, запись которого опубликована в его Telegram-канале 9 февраля.

«Наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», — резюмировал он. Медведев подчеркнул, что речь идет о производстве и модернизации «тысяч танков».

Перед этим зампред Совбеза России посетил Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») и ознакомился с техникой, производимой в рамках гособоронзаказа.

Ранее Медведев сообщил, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности страны. Он также добавил, что поставки вооружений армии производятся в соответствии с максимально увеличенными заданиями.

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Варвара Родикова
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