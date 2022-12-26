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00:48, 26 декабря 2022Россия

Медведев заявил о непрерывном росте производства вооружений в России

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о непрерывном росте производства вооружений в стране

Фото: РИА Новости

Оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности, поставки вооружений армии идут в соответствии с максимально увеличенными заданиями, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла», — отметил Медведев.

По его словам, в результате российская оборонная промышленность дала адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны. Он подчеркнул, что оборонные заводы сейчас стабильно работают, вооружение и продукция для нужд армии производится и поставляется в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями.

«Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин также потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны всем необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК. Президент добавил, что будет ждать от глав предприятий ОПК предложения и доклады по решению проблемных вопросов.

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Марина Совина
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