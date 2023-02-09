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11:01, 9 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли обезглавленное тело 58-летнего мужчины

Под Томском возбуждено дело после обнаружения обезглавленного тела 58-летнего мужчины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Томской области обнаружили обезглавленное тело 58-летнего мужчины. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, тело было найдено в доме на Водяной улице в селе Мельниково. Голову жертвы нашли неподалеку — рядом с жилищем.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). «Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Шегарского района на контроль», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в петербургском дворе нашли тело голого россиянина.

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Екатерина Власова
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