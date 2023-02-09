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09:24, 9 февраля 2023Силовые структуры

В петербургском дворе нашли тело голого россиянина

В Петербурге задержали трех мужчин из-за забитого до смерти голого россиянина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели 42-летнего жителя города. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает издание РЕН ТВ.

По данным издания, тело голого жителя северной столицы было обнаружено во дворе жилого дома случайными прохожими. На его теле были многочисленные следы побоев. Там же были задержаны трое безработных мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения, которых подозревают в том, что они забили свою жертву до смерти.

7 февраля сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 38-летнего местного жителя об убийстве 41-летнего мужчины.

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Владимир Седов
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