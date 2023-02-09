Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 9 февраля 2023Ценности

Названы четыре неподходящих для выхода в спортивном костюме места

Журналистка Филдсенд посоветовала не посещать офис в спортивном костюме

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Модный эксперт назвала четыре неподходящих для выхода в спортивном костюме места. Материал на эту тему опубликован на сайте The Sun.

Журналистка Клемми Филдсенд заявила, что в упомянутом наряде не следует посещать офис, поскольку подобная оверсайз-одежда выглядит непрезентабельно. «Лучше надевайте брючные костюмы ярких цветов — они все еще удобные, но все-таки более официальные», — посоветовала она читательницам издания.

Кроме того, по словам специалистки, лучше отказаться от похода в одежде для фитнеса на свидание. «Будет складываться ощущение, что вам безразличен ваш внешний вид», — уточнила Филсенд и добавила, что спортивный костюм также не подходит для приезда в школу за детьми. «Вместо этого лучше надеть трикотажные штаны на резинке», — заявила автор.

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

В заключение собеседница портала призвала женщин не приходить в упомянутых предметах гардероба на торжественные мероприятия. По ее словам, в такие моменты разумнее выйти в свет в вечерних нарядах, например юбках, рубашках или платьях.

Ранее в феврале стилистка Анна Варшавская назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически. По словам специалистки, скорректировать внешность в данном случае помогут асимметричные челки, стрижки и укладки. В их число она включила ажурные косы и прически в стиле бохо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Стало известно о состоянии Николая Дроздова после выписки из больницы
Девятилетний мальчик окончил школу и решил стать астрофизиком
Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду
В Конгрессе США потребовали прекратить военную помощь Байдена Украине
Стилист Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне
Норвежский суверенный фонд продал активы в обвиненной в махинациях Adani Group
Необычный способ туристки провести время в ожидании рейса вызвал споры в сети
Швеция оставила без ответа расследование американца о взрывах на газопроводах
Механик-водитель танка рассказал о преимуществах Т-90М
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.