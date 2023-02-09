Названы четыре неподходящих для выхода в спортивном костюме места

Журналистка Филдсенд посоветовала не посещать офис в спортивном костюме

Модный эксперт назвала четыре неподходящих для выхода в спортивном костюме места. Материал на эту тему опубликован на сайте The Sun.

Журналистка Клемми Филдсенд заявила, что в упомянутом наряде не следует посещать офис, поскольку подобная оверсайз-одежда выглядит непрезентабельно. «Лучше надевайте брючные костюмы ярких цветов — они все еще удобные, но все-таки более официальные», — посоветовала она читательницам издания.

Кроме того, по словам специалистки, лучше отказаться от похода в одежде для фитнеса на свидание. «Будет складываться ощущение, что вам безразличен ваш внешний вид», — уточнила Филсенд и добавила, что спортивный костюм также не подходит для приезда в школу за детьми. «Вместо этого лучше надеть трикотажные штаны на резинке», — заявила автор.

В заключение собеседница портала призвала женщин не приходить в упомянутых предметах гардероба на торжественные мероприятия. По ее словам, в такие моменты разумнее выйти в свет в вечерних нарядах, например юбках, рубашках или платьях.

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