Стилистка назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически

Стилистка Варшавская: скрыть высокий лоб помогут асимметричные стрижки и боковой пробор

Стилистка Анна Варшавская назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически. Ее комментарий публикует Marie Claire.

По словам специалистки, скорректировать внешность в данном случае помогут асимметричные челки, стрижки и укладки. В их число она включила ажурные косы и прически в стиле бохо. Также эксперт посоветовала делать боковой пробор вместо центрального и обратить внимание на ретроукладки со спадающими на лоб прядями.

Кроме того, при окрашивании волос предпочтительнее придерживаться светлой гаммы. В то же время можно выбирать такие техники, как мелирование, балаяж и шатуш, отметила стилистка.

В декабре косметолог-эстетист и исполнительный директор бренда по уходу за кожей и волосами LIFECODE Екатерина Островская назвала россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. Она посоветовала присмотреться к головным уборам из натуральных материалов, поскольку синтетические вызывают раздражение кожи головы и перхоть. Кроме того, Островская отметила, что шапку необходимо подбирать по размеру.