В России оценили решение Турции расширить поставки вооружений Украине

Депутат Новиков: Турция использует все экономические выгоды от ситуации на Украине

Турция использует «экономические выгоды» от ситуации на Украине, реализуя ряд проектов как с Киевом, так и с Москвой, на данный момент такие контакты не вызывают вопросов у России, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» информацию о том, что Анкара расширила объем вооружений, поставляемых Киеву.

«Анкара четко позиционирует себя как страна, которая не занимает никакую сторону в ходе конфликта на Украине. Она стремится поддерживать взаимовыгодные отношения со многими государствами. У России и Турции есть общие экономические проекты, общие экономические интересы. Реализуя эти интересы, Турция не предполагает и никогда не заявляла о том, что она свернет свое сотрудничество с Украиной. В этом смысле Анкара верна себе, все экономические выгоды текущей ситуации она как использовала, так и использует, никакой новости в этом нет», — заявил депутат.

Новиков также объяснил, в каком случае Россия решит занять твердую позицию относительно сотрудничества Турции и Украины.

Если возникнут некие серьезные перекосы, когда будут пересматриваться прежние подходы, сотрудничество с Россией будет минимизироваться, а с Украиной — радикально расширяться, то перед Москвой встанет необходимость обсудить эту ситуацию и занять какую-то твердую позицию. Пока ситуация развивается по инерции Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил о том, что поставки Анкарой вооружений на Украину продолжаются, их объемы и номенклатурный список растет.

«Поставки продолжаются. Номенклатура [поставляемых вооружений] имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — резюмировал дипломат.