Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 9 февраля 2023Мир

Посол России сообщил о поставках турецких вооружений на Украину

Посол в Турции Ерхов заявил, что номенклатура оружия, поставляемого Анкарой Киеву, растет

Фото: Туран Салджи / РИА Новости

Поставки Анкарой вооружений на Украину продолжаются, их объемы и номенклатурный список растет. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Поставки продолжаются. Номенклатура [поставляемых вооружений] имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — резюмировал дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка танков на Украину не способствует разрешению украинского конфликта, и назвал ее рискованной. «Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия
Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов
В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей
Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве
В России решили возобновить выпуск советских «Уралов»
Дроны-камикадзе РУД-250 испытают в зоне СВО
Россияне начали замерзать на пляжах Египта
Политики новой волны рассказали о важности обратной связи во время спецоперации
Глава Минобороны Британии опроверг поставки Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.