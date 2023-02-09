Посол России сообщил о поставках турецких вооружений на Украину

Посол в Турции Ерхов заявил, что номенклатура оружия, поставляемого Анкарой Киеву, растет

Поставки Анкарой вооружений на Украину продолжаются, их объемы и номенклатурный список растет. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Поставки продолжаются. Номенклатура [поставляемых вооружений] имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — резюмировал дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка танков на Украину не способствует разрешению украинского конфликта, и назвал ее рискованной. «Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал он.