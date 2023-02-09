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20:29, 9 февраля 2023Мир

В Конгрессе США потребовали прекратить военную помощь Байдена Украине

В Конгресс США внесли резолюцию с требованием к Байдену прекратить военную помощь Киеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой потребовали от американского президента Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.

Согласно протоколу, инициатором резолюции стал республиканец Роберт Виттман. Помимо прекращения поддержки, группа конгрессменов потребовала обеспечить независимое и объективное расследование по тому, как выделялись деньги в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Ранее экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО необходимо прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне успехов России на фронте. «У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт», — заявил бывший офицер.

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Виктория Кондратьева
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