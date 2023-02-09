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15:42, 9 февраля 2023Мир

Противник помощи США Украине попытался сорвать акцию левых

Противник военной помощи США Украине Берк попытался сорвать акцию левых в Нью-Йорке
Александрия Окасио-Кортес

Александрия Окасио-Кортес. Фото: Drew Angerer / Getty Images

Активист антивоенного движения в США, выступающий против русофобии и военной помощи Вашингтона Украине, Дэниел Берк попытался сорвать в Нью-Йорке акцию по сбору средств в поддержку левого члена конгресса Александрии Окасио-Кортес. Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены конгресса, когда вы соберетесь оттащить нас от порога ядерной войны?» — выкрикнул мужчина на встрече в поддержку Окасио-Кортес. Видеозапись выступления распространилась в сети. Он спросил у собравшихся граждан, собираются ли они проснуться. Женский голос из толпы ответил ему: «Нет, мы не собираемся просыпаться!»

Отмечается, что активиста выгнали из кафе, в котором проходило мероприятие. Впоследствии он рассказал, что планирует поучаствовать в акции в Вашингтоне под лозунгом «Ни пенса больше на войну на Украине!», которая пройдет 19 февраля.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что Вашингтону нужно прекратить тратить десятки миллиардов долларов на помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Белый дом ежедневно нарушает собственные красные линии, предоставляя Киеву все более мощную военную технику.

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Виктория Кондратьева
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