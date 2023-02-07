В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину

Республиканец Гетц потребовал прекратить тратить миллиарды долларов на помощь Зеленскому

Вашингтону нужно прекратить тратить десятки миллиардов долларов на помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского. С таким требованием выступил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, передает Fox News.

«Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? (...) Завтра президент [США Джо] Байден скажет нам, как много мы еще должны сделать для Киева», — съязвил политик.

По его словам, Белый дом ежедневно нарушает собственные красные линии, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) все более мощную военную технику.

Ранее сообщалось о решении американского лидера направить украинской стороне 31 танк Abrams. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.