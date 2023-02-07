Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 7 февраля 2023Мир

В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину

Республиканец Гетц потребовал прекратить тратить миллиарды долларов на помощь Зеленскому

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Вашингтону нужно прекратить тратить десятки миллиардов долларов на помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского. С таким требованием выступил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, передает Fox News.

«Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? (...) Завтра президент [США Джо] Байден скажет нам, как много мы еще должны сделать для Киева», — съязвил политик.

По его словам, Белый дом ежедневно нарушает собственные красные линии, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) все более мощную военную технику.

Ранее сообщалось о решении американского лидера направить украинской стороне 31 танк Abrams. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Российская туристка раскрыла реальную обстановку в Турции после землетрясения
После обрушения части дома в Тульской области возбудили уголовное дело
«ChatGPT-мания» разогнала стоимость китайских компаний в одной отрасли
В Мали назвали главную причину военного сотрудничества с Россией
Раскрыта малоизвестная опасность похудения по методу Маска и Кардашьян
Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой
Иран открыл первую в стране подземную базу ВВС
В российском городе башенный кран врезался в дом
Россиянин ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.