Неизвестный попытался поджечь российский военкомат с помощью водки и керосина

В Омске неизвестный попытался поджечь военкомат с помощью водки и керосина

В Омске неизвестный попытался поджечь военкомат с помощью водки и керосина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранителей вызвал руководитель отдела призыва, когда увидел в кабинете хирурга разбитое окно и емкости с водкой и керосином на полу. Одна из бутылок была обмотана подгоревшей тканью. Под окном на крыше пристройки полиция также обнаружена сумку с тряпками, изолентой, зажигалкой и двумя коктейлями Молотова. Личность правонарушителя устанавливается.

Ранее сообщалось, что трое мужчин готовили поджог военкомата и офиса партии «Единая Россия» в Брянской области, возбуждено дело.