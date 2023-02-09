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20:38, 9 февраля 2023Силовые структуры

Неизвестный попытался поджечь российский военкомат с помощью водки и керосина

В Омске неизвестный попытался поджечь военкомат с помощью водки и керосина

Фото: Shutterstock

В Омске неизвестный попытался поджечь военкомат с помощью водки и керосина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранителей вызвал руководитель отдела призыва, когда увидел в кабинете хирурга разбитое окно и емкости с водкой и керосином на полу. Одна из бутылок была обмотана подгоревшей тканью. Под окном на крыше пристройки полиция также обнаружена сумку с тряпками, изолентой, зажигалкой и двумя коктейлями Молотова. Личность правонарушителя устанавливается.

Ранее сообщалось, что трое мужчин готовили поджог военкомата и офиса партии «Единая Россия» в Брянской области, возбуждено дело.

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Илона Палей
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