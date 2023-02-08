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12:27, 8 февраля 2023Силовые структуры

Трое россиян готовили поджог военкомата и офиса «ЕР» в приграничной области

Baza: 3 мужчин готовили поджог военкомата и офиса «ЕР» в Брянской области, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Брянской области следователи возбудили уголовное дело против троих местных жителей, готовившихся напасть на военкомат и офис партии «Единая Россия» в городе Унечи. Об этом сообщает Baza.

Мужчинам вменяется статья о приготовлении к теракту. По версии следствия, в сентябре 2022 года подозреваемые в возрасте 20, 21 и 22 лет спланировали забросать зажигательными смесями здание военкомата на улице Ленина и офис «Единой России» на улице Попова. Они приготовили сменную одежду и оружие преступления, однако не успели совершить поджог, так как двоих из них силовики задержали за совершенно другое преступление — вымогательство. После этого правоохранители узнали о планах троицы поджечь здания и поймали третьего фигуранта.

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Любовь Ширижик
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