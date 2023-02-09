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11:32, 9 февраля 2023Россия

Вечеринка двух москвичей и украинки закончилась в отделении полиции

Baza: двое москвичей пригласили украинку выпить и были задержаны полицией

Фото: Amie Johnson / Unsplash

Вечеринка двух москвичей и украинки для всех троих закончилась в отделении полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как пишут авторы поста, в ночь на 6 февраля двое 51-летних мужчин выпивали в квартире в Ховрине. Когда алкоголь закончился, один из них отправился в магазин и встретил на улице женщину в слезах, которую решил пригласить домой. Во время совместного застолья гостья якобы рассказала, что приехала с Украины, выступает против спецоперации, а также делала схроны с оружием в Запорожской области. Россияне решили, что перед ними сидит диверсантка и вызвали полицию.

По информации канала, сотрудники МВД прибыли только с третьего раза. В результате в отделение забрали и украинку, и обоих москвичей. При этом мужчин из-за сильного опьянения заковали в наручники и поместили в изолятор. В полиции задержанные обратили внимание, что женщина сняла кроссовок, и начали требовать проверить ее обувь на наличие разведданных.

Мужчины провели в отделении полиции 12 часов, после чего отправились домой, пишет Baza. Судьба украинки не уточняется.

Ранее в Севастополе после вечеринки в часть старого Нового года задержали моряка, которого обвинили в работе на спецслужбы Украины. Мужчина с супругой отмечал праздник у ее подруги. Во время застолья хозяйка квартиры предложила ему интимную связь без обязательств, на что моряк ответил отказом. На следующий день россиянина забрали в полицию. После нескольких допросов его отпустили.

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Константин Лысяков
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