Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 2 февраля 2023Россия

Женщина обвинила российского моряка в работе на СБУ из-за отказа в сексе

Mash: жительница Севастополя обвинила моряка в работе на СБУ из-за отказа в сексе

Фото: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Жительница Севастополя обвинила 48-летнего выпускника Нахимовского училища, моряка в работе на Службы безопасности Украины (СБУ) из-за отказа в сексе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, россиянин с супругой отмечал старый Новый год у ее подруги. Во время застолья хозяйка квартиры предложила ему интимную связь без обязательств. Мужчина на это не согласился.

Позже моряка задержали. Правоохранители рассказали, что на него поступила наводка, якобы тот работает на Украину. На допросе россиянин вспомнил о пикантной просьбе подруги жены и вскоре его отпустили.

31 января сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода приревновала мужа и, желая отомстить, сдала его полиции вместе с коллекцией оружия и сочинением Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
В правительстве опровергли угрозу дефицита сметаны
Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей
Обнаружен новый коричневый карлик
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.