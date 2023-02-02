Женщина обвинила российского моряка в работе на СБУ из-за отказа в сексе

Mash: жительница Севастополя обвинила моряка в работе на СБУ из-за отказа в сексе

Жительница Севастополя обвинила 48-летнего выпускника Нахимовского училища, моряка в работе на Службы безопасности Украины (СБУ) из-за отказа в сексе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, россиянин с супругой отмечал старый Новый год у ее подруги. Во время застолья хозяйка квартиры предложила ему интимную связь без обязательств. Мужчина на это не согласился.

Позже моряка задержали. Правоохранители рассказали, что на него поступила наводка, якобы тот работает на Украину. На допросе россиянин вспомнил о пикантной просьбе подруги жены и вскоре его отпустили.

31 января сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода приревновала мужа и, желая отомстить, сдала его полиции вместе с коллекцией оружия и сочинением Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом).