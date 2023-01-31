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10:46, 31 января 2023Россия

Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»

В Нижнем Новгороде женщина приревновала мужа и сдала его полиции с коллекцией оружия

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде женщина приревновала мужа и, желая отомстить, сдала его полиции вместе с коллекцией оружия и сочинением Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом). Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Россиянка обнаружила в телефоне супруга переписку с другой женщиной. Она предъявила возлюбленному претензии, но тот их проигнорировал. После этого, по данным канала, жительница Нижнего Новгорода обратилась к правоохранителям и сообщила, что у супруга есть оружейная коллекция.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире 32-летнего мужчины муляж гранаты, кастет, пневматический пистолет и книгу Гитлера. Россиянину выписали обязательство о явке в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области в полицию с заявлением об угоне рабочего автомобиля обратился таксист. Оказалось, его машину взяла его дочь-восьмиклассница. Таким образом россиянин случайно сдал полицейским собственного ребенка.

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Анна Щербакова
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