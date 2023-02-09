В Совфеде назвали «военкоматами для наемников» посольства Украины

Сенатор Цеков заявил, что украинские посольства военкоматами для иностранных наемников

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с Ura.ru рассказал, что посольства Украине в ряде западных стран проводят инструктажи для желающих поехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал такие дипломатические представительства «военкоматами для наемников».

Сенатор пояснил, что украинские посольства координируют действия завербованных наемников в тех странах, в которых они располагаются, рассказывая желающим воевать как попасть на Украину и действовать дальше. «Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев», — заявил он.

По словам Цекова, в настоящее время основным видом деятельности таких посольств стал не поиск наемников, а попрошайничество. Он отметил, что украинские дипломаты стараются выпрашивать у властей разных государств военную, финансовую и гуманитарную помощь для Киева.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании усомнились в выполнимости программы подготовки украинских летчиков. отмечается, что Лондон вряд ли сможет подготовить специалистов для ВСУ в сжатые сроки, так как в британской армии не хватает инструкторов.