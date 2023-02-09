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04:34, 9 февраля 2023Мир

В британских ВВС усомнились в возможности подготовки летчиков ВСУ

Sky News: в ВВС Великобритании усомнились в выполнимости программы подготовки летчиков ВСУ

Фото: Andrew Sarver / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании усомнились в выполнимости программы подготовки украинских летчиков, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам автора статьи, Лондон вряд ли сможет подготовить специалистов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сжатые сроки, так как в британской армии не хватает инструкторов. «Невероятно. Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке», — сообщил источник в ВВС страны. Поступившие на обучение британские пилоты обычно вместо положенных трех лет проходят летную подготовку от 8 до 10 лет.

По его словам, сложно представить, чтобы Великобритания передала Украине истребители. Источник указал на то, что первое поколение британских истребителей Eurofighter Typhoon, которые должны быть списаны к 2025 году, являются «лишь тренировочными самолетами, не подходящими для боя». Самолеты Tornado вовсе не используются и находятся в «аварийном состоянии», отметил он. Лондон не станет поставлять F-35 Украине из-за высокой стоимости, наличия секретных технологий, добавил специалист.

Ранее стало известно, что власти Великобритании запланировали подготовку пилотов истребителей с Украины.

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Марина Совина
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