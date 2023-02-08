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18:31, 8 февраля 2023Мир

В Британии запланировали обучение пилотов истребителей с Украины

Reuters: Британия запланировала на весну подготовку для пилотов истребителей с Украины

Фото: Joe Giddens / Reuters

Власти Великобритании запланировали подготовку пилотов истребителей с Украины, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Риши Сунака.

«Мы надеемся встретить первых украинских пилотов для обучения весной, очевидно, мы хотим, чтобы оно началось как можно скорее», — сказал представитель премьера.

При этом он напомнил, что решение о поставке истребителей Киеву пока не принято.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы убедить мир поставить современные истребители Киеву. Уточняется, что он выступил с соответствующим заявлением в ходе визита в Великобританию, где он встретился с Сунаком и королем страны Карлом III.

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Виктория Кондратьева
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