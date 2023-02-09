Макрон пообещал обсудить с Зеленским и Шольцем потребности Украины в вооружениях

Макрон заявил, что обсудит с Зеленским и Шольцем потребности Украины в вооружениях

Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже он обсудит с ними потребности Киева в различных типах вооружений, передает РИА Новости.

«Так же, как и в последние недели, мы продолжим поставки новых вооружений, и сегодня мы все вместе обсудим потребности Украины в этой связи», — заявил он.

Макрон заверил, что Киев может рассчитывать на Париж в вопросе военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, партнерам Украины необходимо наращивать военную поддержку. Французский лидер отметил, что республика будет сопровождать Киев до победы, поскольку от событий на Украине зависит будущее всей Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия обеспокоена, что партнеры в Евросоюзе не поставят Украине достаточно танков Leopard 2. По данным издания, Берлин призывает их принять конкретное решение к концу недели, так как опасается срыва поставок.