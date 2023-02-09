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19:16, 9 февраля 2023Ценности

Раскрыты опасные последствия мытья головы раз в неделю

Стилист Рози Фернандес: мытье головы раз в неделю приводит к облысению

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Стилист Рози Фернандес раскрыла опасные последствия мытья головы раз в неделю. Соответствующий материал появился на сайте индийского Vogue.

По словам специалиста, в данном случае из-за скопления грязи волосяные фолликулы забиваются и это приводит к появлению перхоти и зуду, а также провоцирует облысение. «Эти мелкие частицы, невидимые глазу, но которые в итоге оседают на коже головы и мешают ей насыщаться кислородом», — объяснила Фернандес.

В то же время эксперт отметила, что частота проведения упомянутой процедуры зависит от местожительства и активности человека. При этом собеседница издания заявила, что, даже если волосы кажутся чистыми, их необходимо мыть не реже двух раз в неделю, используя шампунь с увлажняющими и разглаживающими компонентами.

В январе парикмахер и владелец сети салонов SALON64 в Лондоне Рики Уолтерс назвал опасные последствия мытья головы в одни и те же дни недели. По мнению эксперта, подобный режим негативно воздействует на состояние волос, разрушая их структуру.

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Мария Винар
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