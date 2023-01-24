Парикмахер раскрыл опасные последствия мытья головы в одни и те же дни недели

Парикмахер Рики Уолтерс: мытье головы в одни и те же дни недели разрушает структуру волос

Парикмахер и владелец сети салонов SALON64 в Лондоне Рики Уолтерс раскрыл опасные последствия мытья головы в одни и те же дни недели. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Так, Уолтерс заявил, что необязательно прибегать к данному процессу в определенные дни. По его словам, подобный режим негативно воздействует на состояние волос, разрушая их структуру. «Невероятно, как много клиентов придерживаются очень строгого режима мытья головы. Например, они моют голову каждый вторник и четверг», — рассказал он.

В связи с этим специалист призвал читателей издания мыть голову только в тех случаях, когда это необходимо. При этом Уолтерс отметил, что необходимо учитывать свой образ жизни, погоду и месторасположение. «У тех, кому посчастливилось оказаться у моря или в сельской местности, скорее всего, волосы будут оставаться свежими намного дольше, чем у тех, кто живет в городе», — пояснил он.

Вдобавок стилист дал несколько советов, как правильно проводить процедуру. В первую очередь Уолтерс посоветовал между этапами использования шампуня и кондиционера вытирать пряди полотенцем. «Длинные волосы могут удерживать огромное количество воды, которая затем разбавляет ваш любимый кондиционер, оставляя лишь водянистый осадок», — уточнил собеседник издания и порекомендовал выдерживать каждый продукт на волосах по две минуты.

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