Шансы Байдена переизбраться на второй срок оценили

Политолог Оленченко не исключил возможность Байдена переизбраться на второй срок

Несмотря на проблемы во внешней и внутренней политике США, у президента страны Джо Байдена есть шансы переизбраться на второй срок благодаря ряду факторов, которые могут оказать ему поддержку в электоральной кампании, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» заявление текущего американского лидера о намерении выдвинуться на второй президентский срок.

«Вопросы возникают, в основном, в США. Там высказываются мнения, что примерно треть Демократической партии выступает против выдвижения кандидатуры Байдена», — заявил Оленченко.

В США неоднозначное отношение к Байдену, поскольку его президентство связано со скачками цен и инфляцией, общественной нестабильностью, миграционными вызовами, у него достаточно радикальная внешнеполитическая повестка Владимир Оленченко старший научнысотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

При этом он отметил, что важную роль в данном случае будет играть медиаповестка, которая, по словам эксперта, оказывает существенное влияние на общественное мнение.

«Демократическая партия характерна тем, что с ней в одной связке идут ведущие американские СМИ, которые ее поддерживают, Учитывая, что в США население очень подвержено влиянию СМИ, вполне возможно, что они будут стремиться создать выгодный Байдену фон, выгодные обстоятельства, условия, чтобы он мог переизбраться », — считает специалист.

Другим фактором, способным оказать поддержку Байдену в его намерении переизбраться, является сотрудничество с руководством военного-промышленного комплекса (ВПК), отметил Оленченко.

«Байден, безусловно, интересен военно-промышленному комплексу США, при нем он благоденствует: акции ВПК очень быстро растут. Более того, Байден на перспективу настроен на эскалацию поставок вооружения за границу и наращиванию военной конфликтности», — добавил эксперт.

Есть источники финансирования кампании Байдена, есть СМИ, которые должны обеспечить пропагандистскую сторону и есть механизм выборщиков, который тоже поддается влиянию

Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Ранее Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году и призвал наблюдать за ним. Он признался, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.

«Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу», — сказал он.