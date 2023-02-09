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20:04, 9 февраля 2023Россия

Путин рассказал о «лезущих» к России завистниках

Путин: России завидуют, к ней лезут, но мы будем укреплять себя изнутри
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Некоторые страны завидуют России и из-за этого «лезут» к ней. Об этом на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства так отреагировал на слова одного из награжденных летчиков, который сказал, что России будут завидовать в будущем.

«Нам и сейчас завидуют. Иначе бы не лезли к нам. (...) Пусть потренируются! А мы будем только укреплять страну изнутри и вовне», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что в 2022 году Россия сделала важные шаги к обретению полного суверенитета и мощной консолидации общества. Путин также подчеркивал, что Россия не раз сталкивалась с испытаниями и необходимостью отстаивать свой суверенитет, и сейчас ей брошен тот же вызов.

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Анастасия Шейкина
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