Путин заявил об отстаивании Россией суверенитета

Президент Путин заявил, что сегодня России вновь приходится отстаивать свой суверенитет

Россия не раз сталкивалась с испытаниями и необходимостью отстаивать свой суверенитет, и сегодня ей брошен тот же вызов. Об этом на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

Тему суверенитета президент России поднял в контексте проведения специальной военной операции.

Глава государства отметил, что суверенитет России защищают солдаты, офицеры и ополченцы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.