Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 20 декабря 2022Россия

Путин заявил об отстаивании Россией суверенитета

Президент Путин заявил, что сегодня России вновь приходится отстаивать свой суверенитет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Россия не раз сталкивалась с испытаниями и необходимостью отстаивать свой суверенитет, и сегодня ей брошен тот же вызов. Об этом на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

Тему суверенитета президент России поднял в контексте проведения специальной военной операции.

Глава государства отметил, что суверенитет России защищают солдаты, офицеры и ополченцы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
В Европе отчитались о сокращении потребления газа
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Зеленский приехал в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.